Двері в НАТО відкриті, – у Пентагоні розповіли, з чим їде до України міністр оборони США

Глава Пентагону під час візиту в Україну на наступному тижні планує підтвердити, що двері НАТО відкриті. Ллойд Остін також підтримає країну перед обличчям російської агресії.

Мовиться про його візит до Києва під час робочої поїздки в Європу. Про це розповіли 17 жовтня у Пентагоні.

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Глава Пентагону запевнить, що двері НАТО відкриті для України та Грузії

Остін підкреслить у Грузії та Україні, що двері в НАТО відчинені, й закличе ці країни провести зміни, необхідні для того, щоб вони могли претендувати на членство в оборонному Альянсі,

– мовиться на сайті Пентагону.

Остін також планує запевнити союзників і партнерів в прихильності США щодо їхнього суверенітету перед обличчям російської агресії.

"Ми заспокоюємо і зміцнюємо суверенітет країн, які перебувають на передовій російській агресії", – запевнив глава Міноборони США.

Що відомо про візит Ллойда Остіна в Україну: коротко