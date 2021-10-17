Двері в НАТО відкриті, – у Пентагоні розповіли, з чим їде до України міністр оборони США
Джерело:пресслужба Пентагону
Глава Пентагону під час візиту в Україну на наступному тижні планує підтвердити, що двері НАТО відкриті. Ллойд Остін також підтримає країну перед обличчям російської агресії.
Мовиться про його візит до Києва під час робочої поїздки в Європу. Про це розповіли 17 жовтня у Пентагоні.
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Глава Пентагону запевнить, що двері НАТО відкриті для України та Грузії
Остін підкреслить у Грузії та Україні, що двері в НАТО відчинені, й закличе ці країни провести зміни, необхідні для того, щоб вони могли претендувати на членство в оборонному Альянсі,
– мовиться на сайті Пентагону.
Остін також планує запевнити союзників і партнерів в прихильності США щодо їхнього суверенітету перед обличчям російської агресії.
"Ми заспокоюємо і зміцнюємо суверенітет країн, які перебувають на передовій російській агресії", – запевнив глава Міноборони США.
Що відомо про візит Ллойда Остіна в Україну: коротко
- Ллойд Остін відвідає Україну в рамках офіційного візиту в Європу. Це трапиться вже наступного тижня.
- 15 жовтня у Пентагоні розповіли, що очільник Міноборони США в Україні зустрінеться з главою міноборони Андрієм Тараном та Президентом України Володимиром Зеленським. Все для того, щоб підтвердити підтримку США щодо суверенітету й територіальній цілісності України.
- Також Ллойд Остін обговорить прогрес України у реформуванні оборонної сфери та галузевої промисловості, "необхідних для просування євроатлантичних прагнень і регіонального співробітництва між союзниками та партнерами в регіоні Чорного моря".
- Міністр оборони США в рамках візиту також відвідає кілька країн та зустрінеться з главами Міноборони НАТО.