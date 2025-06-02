Дві балістичні ракети прилетіли в житловий район Харкова, – Терехов

Уночі Росія атакувала Харків дронами і ракетами. У місті є прильоти.

За ніч 2 червня у Харкові кілька разів оголошували тривогу. Спершу ворог використав для атаки на місто ударні безпілотники, а під ранок запустив ракети, передає 24 Канал.

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Що відомо

Як розповів мер міста Ігор Терехов, дві балістичні ракети сьогодні зранку прилетіли просто в житловий район Харкова. Одна – біля багатоповерхового будинку. Інша – вдарила в дорогу, буквально за кілька десятків метрів від школи.

Коли стоїш біля цієї вирви – усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів – і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин – і на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв,

– зазначив чиновник.

Вирва на місці удару ракети у Харкові / Фото Терехов

Зауважимо, що під атакою ракет опинився Київський район міста. Тим часом Холодногірський район зазнав атаки безпілотників. Внаслідок влучань ворожих дронів там станом на ранок постраждало шестеро людей, серед них – семирічний хлопчик. У результаті ударів по місту пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто.