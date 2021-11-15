Дві області можуть вже незабаром вийти з червоної зони й стати "жовтими"

У двох "червоних" регіонах останнім часом покращується ситуація з коронавірусом. Вже незабаром Херсонська та Луганська області можуть перейти до "жовтих".

Про перспективу послаблення карантинних обмежень одразу у двох областях повідомляє Офіс Президента. Про це на селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Дві області можуть залишити червону зону

За словами Шмигаля, Луганську й Херсонську області можуть перевести в жовту карантинну зону. Однак є умова – там повинна зберегтися позитивна динаміка. Наразі ці області є "червоними".

Водночас у зону найжорсткіших обмежень можуть віднести Вінницьку область. Адже ситуація зі захворюваністю на коронавірус там погіршується.

Кольорові карантинні зони станом на 15 листопада

Наразі у червоній карантинній зоні перебувають 18 регіонів: Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська області.

перебувають 18 регіонів: Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська області. У жовтій зоні лише 3 області: Закарпатська, Кіровоградська й Тернопільська.

лише 3 області: Закарпатська, Кіровоградська й Тернопільська. "Помаранчевими" є Вінниччина, Полтавщина, Харківщина та Буковина.