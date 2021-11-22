Дві області України покинуть червону зону, – Ляшко

Міністр охорони здоров'я заявив, що ситуація із коронавірусом стабілізувалася у деяких регіонах. Так, у Львівській та Луганській областях вже невдовзі послаблять обмеження.

Коли області перестануть бути "червоними"

Третій тиждень поспіль фіксують тижневе зменшення кількості нових хворих на коронавірус, а також показник госпіталізації. Про це Віктор Ляшко сказав на брифінгу 22 листопада.

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За карантинними індикаторами Луганська і Львівська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання державної комісії із Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,

– наголосив Ляшко.

Зауважимо, 19 листопада очільник МОЗ казав, що Україна минула пік третьої хвилі пандемії. За останні 11 тижнів медики вперше 2 тижні поспіль зафіксували зниження кількості нових хворих, госпіталізацій та летальних наслідків. Однак Ляшко закликав не розслаблятися, оскільки повторний спалах може розпочатися в будь-який момент.

Ситуація з коронавірусом в Україні: останні новини