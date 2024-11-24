Асиметрична акція: 2 причини, чому польські фермери знову заблокували кордон з Україною

Вчергове польські фермери вийшли на протести і заблокували кордон з Україною на пункті пропуску "Медика – Шегині". Протестувальники мітингують через умови, які погіршують їхнє становище. Однак замість будівлі свого уряду поляки чомусь обрали місцем протесту польсько-українських кордон.

Політолог Андрій Вігірінський в етері 24 Каналу пояснив, що фермери протестують проти того, що податкове навантаження в поточному році залишилось незмінним порівняно з попереднім, хоча повинно було зменшитись. Друга причина в тому, що ЄС планує підписати договір про зону вільної торгівлі з країнами Північної й Південної Америки.

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Польські фермери бояться втратити ринки збуту

Ці країни, зі слів політолога, є сільськогосподарськими виробниками. Протестувальники займаються захистом своїх інтересів через те, що в Польщу доставлятиметься продукція, яка вирощується на добривах в тому числі з Росії; яка має нижчу собівартість з погляду виробництва. Польські фермери, на чому наголосив Вігірінський, внаслідок цього втратять ринки збуту.

"До чого тут Україна незрозуміло, чому з таким мітингом не йти під будівлю уряду, якщо причини його стосуються політики уряду Польщі, при чому тут Україна та її вантажі? Виходить асиметрична акція протесту. Це питання внутрішньої політики Польщі, у вихідні дні процес їх розв'язання сповільнюється", – зазначив Вігірінський.

Наслідки для України

Для України наслідки від таких мітингів будуть очевидні. Як пояснив політолог, якщо вони триватимуть безстроково чи до завершення 2024 року, то будуть певні втрати, які стосуватимуться не лише питань бюджету, адже там на кордоні стоять і не можуть вивезти свою продукцію не бюджетні підприємства.

Це питання зайнятості, робочих місць приватного сектору України, логістики, все це несе за собою невчасно виконані контракти, які пов'язані з доставленням вантажів на судна, які потім можуть вантажитись і переправлятись з портів Польщі в інші країни.

Це завдаватиме прямих збитків українським агровиробникам, їм ніхто їх не компенсує. Як наслідок, від схожих економічних втрат недоотримає експортний валютний виторг українська платіжна система, а також державний бюджет,

– зауважив Вігірінський.

Нагадаємо, 23 листопада польські фермери організували мітинг на пункті пропуску "Медика – Шегині", перешкоджаючи руху вантажівок. Претензій до української продукції вони не висувають. Поляки використовують кордон з Україною, як інструмент впливу на владу Польщі.

В ДПСУ повідомили, що на в'їзд в Польщу не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни. На виїзд з Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Обмеження не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів.