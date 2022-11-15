Дві російські ракети могли впасти на території Польщі: повідомляють про загиблих – ЗМІ

Під час масованої атаки окупантів 2 російські ракети могли впасти на території Польщі. У Пшеводові в Грубешівському районі, що на кордоні з Україною, чули сильний вибух.

Достеменно невідомо, що сталось. Окрім версії про ракети, розглядають ще побутовий вибух. Польські ЗМІ пишуть, що двоє людей загинули.

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Прем'єр скликає термінову нараду

Втім, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, за погодженням з президентом, терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Він запевнив, що інформація, яку розглядатимуть, оприлюднять пізніше. Моравецький закликав не публікувати непідтверджені повідомлення.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що польські повітряні сили підняли в повітря винищувачі з авіабази Томашув Любельський.

Коментар прессекретаря польського уряду:

Міг вибухнути трактор

Повідомляють, що вибух був близько 15.40 на мостовій вазі, куди заїжджають трактори з товаром. Цю інформацію нібито підтвердили в місцевому відділку поліції. За попередніми даними, трактор, який в'їхав на платформу, раптово вибухнув. Однак потім в мережі з'явились повідомлення, що на вибух могло спричинити падіння ракет.

Ймовірні кадри з місця подій / Фото з телеграм-каналів:

США підтверджують версію про ракети

Високопосадовець з американської розвідки підтвердив, що російські ракети 15 листопада перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Однак джерело залишилось анонімним, пише АР.

На подію відреагували і в Латвії. Міністр оборони Артіс Пабрікіс висловив співчуття Польщі. Він написав, що злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по мирних українцях, а й впали на територію НАТО в Польщі.

Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин,

– додав Пабрінкс.

Польські блогери також реагують на інцидент. Додають, що, ймовірно, українці побачать F-16 раніше, ніж здається. Втім зазначають – ситуація серйозна, оскільки воронка однозначно вказує на те, що це була крилата ракета, яка могла "заблукати". Про це можуть свідчити й уламки, знайдені на місці.

Цікаво, що вибухи прокоментували і путінські посіпаки. Пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, мовляв, "тепер і в Польщі з'явилася своя Бєлгородська область".

5 стаття НАТО

Нагадаємо, що Польща – член НАТО. Відповідно до змісту 5 статті статуту НАТО, збройний напад на одну країну-члена буде вважатиметься нападом на усіх. Відтак, якщо це справді були російські ракети, Альянс зобов'язаний відповісти.

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