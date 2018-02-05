Дві країни у терміновому порядку можуть стати членами Євросоюзу

До 2025 року новими членами Європейського Союзу можуть стати Сербія та Чорногорія.

Про це повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на стратегічний документ Єврокомісії.

Зокрема, у вівторок, 6 лютого, єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Йоганнес Ган має представити нову стратегію ЄС щодо балканських країн в Брюсселі.

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Згідно з нею, Сербія і Чорногорія можуть до 2025 року вступити в Євросоюз. Проте перед країнами поставлять завдання – виконати всі необхідні умови.

Теж в перспективі втупити в ЄС можуть Боснія і Герцеговина, Македонія, Албанія і Косово.

Входження в Євросоюз держав Західних Балкан відповідає політичним і економічним інтересам Союзу, а також сприяє його безпеці,

– мовиться у стратегії Єврокомісії.