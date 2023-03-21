Справжній Путін зустрівся з Сі: як зрозуміти, що у Криму та Маріуполі були двійники

Існує чимало досліджень з виявленням двійників Путіна, які періодично з'являються в медійному просторі замість нього. Можна помітити кілька деталей, що вказують на "несправжність" Путіна під час його поїздок до Криму та Маріуполя.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії, письменник Сергій Жирнов. Він також пояснив, як зрозуміти, що під час зустрічі з лідером Китаю з'явився справжній очільник Кремля.

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Жирнов переконаний, що до Криму з візитом приїжджав "інший Путін". По вулицях Севастополя ходила людина, вільно розмахуючи правою рукою. Натомість 23 роки всі спостерігають, що ця рука в диктатора притиснена до ноги, а лівою він махає.

В Маріуполі та з Сі були дві різні людини

21 березня, коли Путін виходив до Сі Цзіньпіна було видно, що він справжній, бо його права рука висіла і майже не рухалася, повідомив Жирнов.

Він вважає, що в Маріуполі може бути подвійна ситуація, адже звідти немає безперервного відео. Є уривок з приземленням літака, проїзд людини, схожої на Путіна з віцепрем'єром, де він без охорони, там зокрема видно і рух транспорту. Помітно було, що його машина зупинилася, аби пропустити фуру, яка могла би просто зім'яти машину з Путіним.

До речі, машина в Путіна іноземна. Він постійно їздить на іноземних авто. Чомусь він не використовує вітчизняну російську техніку, чомусь він не вважає за потрібне їздити на "Ладі" чи на "Волзі". Це дуже дивно для людини, яка стверджує, що Росія велика індустріальна країна, що здатна все виробити і ледь не по всіх показниках краща за всіх у світі,

– зауважив експерт.

А після цього Путін з прем'єром приїжджає в якісь двори, де з'являється стіл і 20 хвилин обговорює там карти та фото. Виникає логічне питання: "Навіщо треба було їхати в Маріуполь, аби розглядати картинки?", підкреслив Жирнов.

Жирнов про двійників Путіна: дивитись відео

Сенсу в поїздках зрештою не було

Колишній співробітник КДБ припустив, що в Маріуполі був не Путін, адже той боїться їздити без охорони, а коли їздить, перекривають цілі міста. Улан-Уде під час його візиту стояв 2 доби, те ж саме було і в Волгограді. Москва кожного дня стоїть по 2 години, коли Путін кудись переміщається.

Це не його стиль переміщення, і я гадаю, що це був не Путін, як мінімум, в машині. А далі – можна посперечатись. Загалом, схоже що це все-таки не він,

– додав спікер.

Він переконаний, що загалом не надто важливо, двійник там був чи ні. Врешті Путін цією поїздкою нічого не досяг.