У бункерного Путіна проблеми зі здоров'ям, – психолог розповів, скільки у диктатора двійників

Феномен Владіміра Путіна, який понад 20 років перебуває при владі у Росії, не можуть зрозуміти у демократичних країнах, але росіянам така зневага від влади навіть подобається. Як виявилось, російський диктатор має декілька двійників, а один з них, ймовірно, постійно сидить в бункері.

Про це 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов. За його словами, людина, яка виступає від імені російського диктатора – постійно змінюється, але клонів Путіна можна відрізняти.

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Скільки всього існує "Путінів"

Дмитро Попов пояснив, що судячи з публічних виступів Владіміра Путіна, за зовнішніми ознаками можна відрізнити 6 різних людей. Він також зазначив, що на виступі диктатора перед федеральними зборами у 2023 році був один "Путін", а на наступний день на стадіоні "Лужніки" виступала вже зовсім інша людина.

Він розповів, що у цих двох різних людей різна форма обличчя, а також поведінка.

Дуже поведінка відрізнялась. Чому? Я наголошую, що під час перебування Путіна в гостинному дворі, коли він виступав перед елітою російського суспільства, він так багато кашляв, що меми від цього навіть у США робили, а під час виступу на морозі він жодного разу не кашлянув,

– зауважив Попов.

Деякі росіяни, за словами психолога, намагались пояснити це курінням російського диктатора або проблеми з щитоподібною залозою, але ніхто ніколи не бачив, щоб Путін курив.

Окрім цього Денис Попов зазначив, що людина, яка виступала на стадіоні не змогла спочатку підлаштувати свій мовленнєвий апарат під промову, а деякі звуки вимовляла не так, як потрібно.

Кандидат психологічних наук зазначив, що підлаштувати голос під іншу людину вкрай складно, але це вміють робити пародисти, а значить цьому можна навчитись.

Скільки всього Путінів було помічено у Росії: дивіться відео

Він помітив, що після перших 40 секунд своєї промови, людина, яка удавала Путіна, змінила свою вимову вже на правильну, бо, ймовірно, хтось це підказав.

Дмитро Попов розповів, що чутки про те, що на заході у гостинному дворі був бункерний Путін є недостовірними. Дехто міг подумати, що це бункерний Путін, бо між ним і людьми була відстань, але річ не в цьому. Психолог зазначив, що бункерний Путін кудись зник ще з літа 2022 року.

Скільки всього Путінів

За словами Попова, раніше було 6 людей із зовнішністю Путіна. При цьому деякі фахівці визначали 12 таких осіб.

Психолог сумнівається, що Путінів є саме така кількість, але 6 дійсно можна відрізнити.

В ці 6 включається той Путін, який прийшов до влади, тобто дійсний, а окремо той, що "бункерний".

Інші 4 – це двійники. Другий двійник – виступав на стадіоні у вересні 2022, третій – виступав на форумі у Санкт-Петербурзі та в гостинному дворі у зверненні до федеральних зборів.

Я відрізняю їх за поведінкою. У бункерного Путіна не працює права сторона – рука, а іноді нога. Він у дуже поганому фізичному стані, він дуже погано переміщується, він дійсно постійно перебуває на довгій відстані від інших,

– сказав Попов.

Психолог зазначив, що саме бункерному Путіну, який зник, міністр борони Росії Сєргєй Шойгу доповідав про захоплення Маріуполя. Він вважає, що цей Путін сильно хворий, тож для нього якась бактерія або вірус може стати останньою в його житті, том він уникає тісних контактів.

Що відомо про двійників Путіна: