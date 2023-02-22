Це були двійники, – психолог сказав, коли востаннє могли бачити справжнього Путіна
Російський диктатор Володимир Путін виступив 21 лютого на федеральних зборах, а вже 22 лютого – на стадіоні "Лужники". Однак це був не справжній Путін, а його двійники.
Ба більше, це були дві різних особи. Про це 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов.
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Коли востаннє могли бачити справжнього Путіна
Це були двійники,
– зауважив Попов.
Водночас справжній "бункерний" Путін, якого в Росії всі бояться, останнього разу виступав перед камерами влітку 2022 року, коли Сєргєй Шойгу доповідав йому про взяття Маріуполя. Після цього він не з'являвся в ефірах.
Як відрізнити двійників російського диктатора
Окрім того, двійник очільника Кремля, який виступав на федеральних зборах 21 лютого нещодавно був у російському Волгограді. Натомість двійник, який був у "Лужниках" з'являється на камерах дуже рідко.
"Різниця між ними у тому, що Путін, який виступав у теплому приміщенні перед своїми прихильниками, півтори години кашляв. Водночас інший Путін 7 хвилин виступав на морозі й жодного разу не кашлянув. За добу вилікуватися напевно неможливо", – пояснив психолог.
Отже, наразі є 2 двійники російського диктатора та Путін, який керує з бункера.
Попов припустив, коли справжній Путін востаннє з'являвся на камерах: дивіться відео
Що незвичного було у промові Путіна
Виступ очільника Кремля на федеральних зборах супроводжували тотальна нудьга та сум, який захопили увесь зал. Зазвичай на промовах Путіна спить Дмітрій Медведєв, а цього разу заснули близько 30 осіб.
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А все через те, що російський диктатор виступав дуже беземоційно, адже країна-агресорка не має жодних перемог про які Путін міг би говорити. Попри те, що він нічого не сказав про бойові дії, очільник Кремля визнав втрати Росії у війні проти України.
Він визнав втрати на державному рівні, бо приділив цьому 6 – 7 хвилин. Це дуже багато для такої промови,
– зазначив Попов.
Натомість за всю промову для росіян була хіба одна "світла пляма". Це те, що Путін задекларував Азовське море нібито внутрішнім морем Росії, а також похвалився, що окупований Крим отримав сухопутний коридор.