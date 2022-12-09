Питання – чи був це Путін: навіщо диктатор показово проїхався Кримським мостом

Нещодавно російський диктатор Владімір Путін проїхався Кримським мостом. Це виглядало дійсно безглуздо. А можливо, за кермом взагалі був двійник.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, незрозуміло, чи це взагалі був справжній Путін чи його двійник. Аж надто дивно він виглядав. Останнім часом російський диктатор взагалі стає ще більш неадекватним.

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Він дійсно все менш адекватний. Людина, яка каже, що єдиним гарантом суверенітету України є Росії. Це взагалі… Мир – це війна. Війна – це мир. Свобода – це рабство. Це дійсно повний неадекват,

– зазначив Яковенко.

Навіщо Путін їхав по Кримському мосту

Як наголошує Яковенко, це була жалюгідна спроба відповісти президенту України Володимиру Зеленського на його поїздки на звільнені та прифронтові території. Але вийшло все дійсно безглуздо.

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Якщо порівняти ситуації, то зараз Володимир Зеленський – дійсно людина року. Якщо раніше багато хто сприймав його як політичне непорозуміння, то за 2022 рік він зумів зорганізувати весь світ проти Росії. А в самого Путіна великі проблеми.

А що Путін? Вчорашній "герой", "мачо", який там фігурував на обкладинках журналів. Зеленський їздить в Херсон, на фронт. А Путін, так виходить, вирішив хоч якось це компенсувати. Зробити картинку. Вийшло дуже смішно і жалюгідно,

– підкреслив Яковенко.

Путін проїхався по Кримському мосту: коротко