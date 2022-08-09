Відпрацювали десятки тисяч адрес і телефонів, – Кім про дводенний "рейд" у Миколаєві

У Миколаєві 5 серпня оголосили про комендантську годину тривалістю у 2 доби. За цей час правоохоронці вживали посилених заходів з виявлення колаборантів і зрадників.

Затяжна комендантська година у місті розпочалась о 23:00 5 серпня й завершилась о 5:00 8 серпня. Очільник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім відзвітував про перші результати дводенного "рейду" на брифінгу у "Медіа Центрі Україна", передає 24 канал.

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Кім про результати тривалої комендантської години у Миколаєві

Віталій Кім розповів, що у ніч проти 9 серпня Миколаїв вперше за тривалий час спав спокійно. Вночі не було зафіксовано обстрілів обласного центру – ні ракетних, ні з ворожих РСЗВ. Проте окупанти обстріляли околиці населених пунктів Галицинівської громади, а також гатили по всій лінії зіткнення, зокрема по населених пунктах Шевченко, Березнегувате і Лимани. На щастя, минулось без жертв чи поранених.

Тобто сьогодні була більш-менш спокійна ніч. Якщо казати на загал, то у нас з початку активної війни 1481 людина постраждала, з них 408 загинули, серед жертв 10 – діти,

– зауважив очільник Миколаївської ОВА.

Стосовно дводенного "рейду", Кім підкреслив, що розкриє деталі вжитих заходів після публікації офіційної інформації органами силових структур. Проте вже зараз очільник ОВА заявляє, що задоволений ефективністю дій правоохоронців.

Відпрацьовано десятки тисяч адрес і телефонів. Були заарештовані люди, дуже багато колаборантів і зрадників втекли. Ми це розуміємо за їхніми номерами телефонів,

– розповів посадовець.

Разом з тим Кім зазначив, що найкращим результатом є те, що під час дводенної комендантської години телеграм-канали ворога "мовчали", – протягом вихідних там не публікувалось жодних нових цілей росіян у Миколаєві чи інформації про якісь "прильоти" по місту.

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Крім того, очільник ОВА запевнив, що місцеві мешканці готові йти на жертви й з розумінням ставитися до довготривалих комендантських годин, якщо їм пояснити, що це зменшить інтенсивність обстрілів.

Мало того, наші люди пішли на комунікацію із силовими структурами і допомагали їм під час відпрацювань. Тобто ми зібрали дуже велику базу потенційних колаборантів і будемо з нею далі працювати,

– підсумував Кім.

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