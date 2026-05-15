У двох – день народження, 95% були у полоні з 2022 року: хто повернувся додому під час обміну

У п'ятницю, 15 травня, Україна та Росія провели масштабний обмін військовополоненими. У цей день додому повернулися 205 воїнів, серед яких військові ЗСУ, ТрО, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Читайте також Серед звільнених з полону є військовослужбовці "Азову", – Лубінець

Кого вдалося повернути з ворожого полону?

Серед звільнених 15 травня є також військовослужбовці "Азову".

Як зазначив Дмитро Лубінець, цей обмін особливий тим, що 95% повернутих військових потрапили у полон ще в 2022 році – йдеться про 193 захисника з 205. Серед них є значна частина захисників Маріуполя, зокрема “Азовсталі”.

В рамках обміну також вдалося повернути оборонця, який був засуджений у Росії та помилуваний.

Багато звільнених українців повертаються із серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками. Є ті Захисники, яких евакуювали з "Азовсталі" пораненими. Попереду на всіх чекає реабілітація, відновлення документів і банківських карток,

– наголосив омбудсмен.

Лубінець додав, що серед повернутих є представники десантно-штурмових, механізованих, мотопіхотних підрозділів і морської піхоти. За його словами, додому повернулися переважно військові рядового та сержантського складу, але також є офіцери й капітани.

Зазначається також, що всі звільнені були офіційно підтверджені як полонені через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Серед звільнених є військові віком від 21 до 62 років.

Для двох захисників день повернення додому також збігся з днем народження – їм виповнилося 40 та 36 років. Ще 21 військовий святкував або невдовзі святкуватиме свій день народження у травні.

Дмитро Лубінець зазначив, що обмін 15 травня став можливим завдяки роботі перемовної групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до складу якої входять представники різних державних органів.

Важливо! Це був перший етап обміну у форматі "1000 на 1000". За словами Координаційного штабу, ключовим принципом формування списків обмінів є тривалість перебування в полоні.

Як Росія намагалася зірвати обмін?

Раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що в Кремлі погодилися на масштабний обмін військовополоненими в обмін на так зване "перемир'я" 9, 10 та 11 травня, однак після цього Росія почала затягувати процес.

За його словами, Україна виконала усі обіцяні домовленості, списки полонених передано Росії, а переговорна група завершила свою частину роботи.

Омбудсмен наголосив, що в Москві навмисне затягують масштабний обмін та звинувачують у цьому Київ – ця пропаганда розрахована передусім на родини військовополонених, які чекають на своїх рідних додому.