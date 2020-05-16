Двох лосенят з Чорнобиля прихистили в екопарку Харкова: зворушливі кадри

Двох новонароджених лосенят врятували з пожежі в Чорнобилі. Малята, ледь тримаючись на ногах, вийшли з палаючого лісу до людей, які передали знайд до харківського екопарку.

Чорнобильським лосенятам менше ніж два тижні. Вогонь у зоні відчуження знищив десятки гектарів лісу, у яких загинули й тварини. Малих полум'я лишило сиротами. Йдеться у сюжеті 24 каналу.

До слова У розслідуванні пожеж у Чорнобилі допоможуть супутникові знімки

"Їх підібрали в Чорнобилі ще з мокрою пуповинкою, мабуть, мама або загинула, або дуже сильно злякалася. Але, слава Богу, малюки від пожежі не постраждали", – сказала провідна зоологиня екопарку Олена Фомічова.

Ці малюки із роду лосів європейських, які занесені до Червоної книги. В Україні їх налічують до 6 тисяч. В екопарку вже підростає пара дорослих лосів. Вони чекають на повернення до дикої природи. Цих двох знайд теж повернуть до лісу. Але після того, як відгодують. Це триватиме щонайменше рік.

На час реабілітації в Харкові, чорнобильським лосенятам оберуть імена. Для цього проведуть інтернет-конкурс, в якому можуть взяти участь усі охочі.

Більше про врятованих лосенят дивіться у відео:

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