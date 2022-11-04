"Двохсотий" у кожну російську хату: Путін похвалився кількістю "мобіків"

Владімір Путін виповз з бункера з новою порцією маразматичних заяв. Зокрема, очільник Кремля похвалився, що вдалося зібрати понад 300 тисяч "мобіків".

Заяву Путіна поширили росЗМІ, інформує 24 канал. На тлі чуток про втрату авторитету навіть серед своїх "посіпак" очільник Кремля все частіше виповзає для чергових "епічних" заяв.

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Цього разу Путін вирішив похвалитися кількістю майбутніх "двохсотих". Загалом зібрали 318 тисяч "мобіків". З них 49 тисяч вже відправили на фронт.

Ще декілька днів тому Сергій Шойгу хвалився, що на фронт відправили понад 80 тисяч "мобіків". Або вони так швидко стали "двохсотими", або у Кремлі забувають регулярно приймати таблетки й не можуть згадати, що брехали вчора-позавчора.

Також Путін видав абсурдну заяву про "добровольців", які йдуть та йдуть, щоб стати гарматним м'ясом.

У Росії панічні настрої, а чоловіки – сидять по хатах

Скільки б не брехав Путін, реальність уже не приховати. Михайло Подоляк розповів деталі про реалії, у яких живе сьогодні Росія.

У Кремлі заявили про завершення мобілізації. Однак Подоляк наголосив, що мобілізація триває та триватиме. Наразі її називають "призовом". У його межах заберуть понад 120 тисяч людей.

Наразі перелякані чоловіки сидять вдома. У Росії зростають панічні настрої. Загалом жити там сьогодні – як на вулкані.

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