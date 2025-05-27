У дворі одного з будинків у Києві знайшли вибухівку

Ввечері у вівторок, 27 травня, у дворі одного з будинків у Києві виявили вибухівку. Наразі на місце події вже прямують піротехніки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

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У Києві виявили вибухівку

Віталій Кличко повідомив, що інцидент стався у дворі одного з будинків у Дарницькому районі Києва.

За його словами, піротехніки прямують на місце, де знайшли вибухівку, а медики вже чергують там. Інших подробиць щодо вибухівки, яку виявили у Києві, Кличко не надав.

До слова, ввечері 27 травня у Києві стався ще один інцидент. В Оболонському районі столиці пролунав вибух біля житлового будинку. За попередніми даними, невідомий з вікна будинку кинув навчальну гранату і вона здетонувала біля під'їзду.