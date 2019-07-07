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      Олексій Чибісов

      Чому Зеленському не можна зараз зустрічатися з Путіним

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      Чим загрожує Україні зустріч Зеленського з Путіним?
      Чим загрожує Україні зустріч Зеленського з Путіним? / Радіо Свобода

      Президент України Володимир Зеленський, на жаль, із самого початку своєї каденції почав робити швидкі та помилкові кроки, повноцінні наслідки від яких ми ще не побачили, але вони з'являться найближчим часом.

      Серед провалів у міжнародній політиці та у пов'язаній з війною ситуації можна назвати готовність нового президента швидко вирішувати складні питання, без отримання гарантій для країни або ж із заздалегідь провальними умовами.

      До теми: У Зеленського відповіли на зухвалу умову Путіна для початку діалогу

      Яскравим прикладом цього є натяк Зеленського на домовленість про те, що росіяни відпустять українських військових у разі повернення делегації до ПАРЄ. Сам факт існування таких договірняків (якщо припустити, що питання зняття санкцій з терористів було давно вирішене) є вірним.

      Але, судячи з усього, Зеленський просто потрапив у юридичну та дипломатичну пастку. Банально не розібрався, що своєю нотою окупанти хотіли не просто відпустити полонених, а змусити Київ фактично обміняти їх на Крим. Або ж президент усвідомлював це, але тоді до нього питань ще більше.

      Так чи інакше, заяви секретаря РНБО Олександр Данилюка про можливість особистих зустрічей між Путіним та Зеленським, дуже напружують. Оскільки російський диктатор якщо не у відкриту домовиться зробити все на власних умовах, то із легкістю запропонує опоненту потрапити у чергову пастку. І, цілком ймовірно, шансів на те, що Зеленський зможе вийти із такої ситуації переможцем, немає взагалі ніяких.

      Секретар РНБО
      Скретар РНБО Олександр Данилюк / Фото Зеркало недели

      Особливо, якщо звернути увагу на останні заяви МЗС, Путіна та інших терористів про роздачу російських паспортів всім українцям, необхідність віддати бойовикам "ЛНР" кілька населених пунктів та взагалі налаштувати прямий діалог між ОРДЛО та українською владою.

      Саме останній пункт у Кремлі назвали умовою для зустрічі кривавого КДБшника та новоявленого політика.

      То ж, як би не сподівався наш гарант закінчити війну звичайною розмовою із вбивцею українців, вестися на умови задля цього взагалі не можна. Тим паче, на такі. Оскільки – на Банковій цього можуть не бачити – при першому ж контакті офіційної особи рівня топ-чиновників від України Росія автоматично перетвориться на "миротворця, який не контролює терористів, а лише підказує їм". Вся відповідальність з Путіна буде автоматично знята, а їхати у Мінськ чи Москву, чи ще кудись, де зустрінуться президенти, можна буде лише заради підписання капітуляції.

      Саме тому зустріч Зе та Пу має відбуватися ніяк не зараз, коли ми маємо зовсім недосвідченого та зайнятого не пов'язаними із війною проблемами президента, та ніяк не на умовах Росії, бо черговий тактико-політичний відступ призведе до нашої поразки.

      Ще не зустрілись, а умови вже поставлені: Путін сказав, чого хоче від Зеленського, щоб почати з ним діалог

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Володимир Зеленський Україна – Росія Публікації ПАРЄ
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