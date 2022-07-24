У Держдепі підтвердили загибель ще двох американців на Cході України

У США підтвердили, що двоє американських громадян загинули на Донбасі нещодавно. Наразі жодних подробиць та інформації про особи загиблих не повідомили.

Раніше Держдеп повідомляв, що розслідує зникнення трьох американців, які воювали на боці ЗСУ у війні. Була інформація, що вони, можливо, в полоні.

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Родинам загиблих надають всю можливу консульську допомогу

Речник Державного департаменту наголосив, що родинам загиблих надають всю можливу консульську допомогу.

З поваги до сімей у цей важкий час нам більше нічого додати,

– сказав представник Держдепу.

Зазначимо, що у полоні росіян, ймовірно, перебувають двоє американців Олександр Друке та Енді Хуінх. Влада США каже, що була в контакті з українською та російською владою щодо можливих полонених.

Щодо зниклих безвісти ведуть перемовини з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, однак публічно ці деталі озвучувати не мають наміру.

Держдеп США закликав виконувати росію свої міжнародні зобов’язання щодо поводження з усіма особами, захопленими під час бойових дій, як з військовополоненими.

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Зниклі безвісти американці на війні в Україні:

Зниклим безвісти під час боїв на Херсонщині вважають ветерана морської піхоти Грейді Курпасі. Він вступив до Іноземного легіону ще у березні.

Востаннє новини від нього були 23 – 24 квітня.

Також невідомо, де перебувають Енді Хуінх та Олександр Друке. Вони воювали на півночі від Харкова.

Була фотографія наче Хуінх та Друке були у російській військовій машині. Ймовірно, вони потрапили до полону.

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