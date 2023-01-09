Біля Бахмута зникли британські волонтери: не виходять на зв'язок із 6 січня

Напередодні Різдва 6 січня на Бахмутському напрямку зникли двоє британських волонтерів. Мовиться про Ендрю Бегшо та Крістофера Перрі.

Бегшо та Перрі виїхали з Краматорська в Соледар ще о 08:00 6 січня. Більше на зв'язок волонтери не виходили.

Зверніть увагу Ворог здійснив спробу штурму Соледара, але зазнав втрат і відступив, – Сирський

7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великої Британії віком 28 та 48 років,

– мовиться у повідомленні.

Жодні деталі – наразі невідомі. Правоохоронці розшукують волонтерів. Людей, які щось знають про те, де перебувають Бегшо та Перрі, просять негайно звернутися до поліції.



Бегшо та Перрі виїхали до Соледара / Нацполіція

За добу росіяни обстріляли Соледар понад 100 разів

Російські окупанти упродовж доби обстріляли Соледар 106 разів. Окрім того, зафіксували 22 бойових зіткнення. Воїни ЗСУ героїчно тримають оборону й не залишають ворогу жодних шансів на успіх. Олексій Арестович зауважив, що росіяни зазнають колосальних втрат. Мовиться про майже 80 тисяч ліквідованими та пораненими.

Ганна Маляр – заступниця міністра оборони України – заявила, що ситуація у Соледарі – дуже важка.