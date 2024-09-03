Двоє членів наглядової ради Укренерго достроково склали повноваження

В Укренерго відбулись кадрові зміни. Двоє членів наглядової ради ухвалили рішення скласти свої повноваження достроково.

Стало відомо, що 3 вересня, Данієль Доббені та Педер Андреасон подали свої письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради компанії. Вони вважають рішення про дострокове звільнення керівника Укренерго політично вмотивованим.

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З перших днів відчували політичний тиск

У зверненні зазначено, що Укренерго успішно виконала свої основні стратегічні цілі попри російське вторгнення.

Колишні члени наглядової ради прийшли туди у грудні 2021 року, коли енергосистему України готували до від’єднання від енергосистем Росії та Білорусі, до інтеграції з європейською мережею, а компанію до членства в ENTSO-E.

З перших днів нашої роботи в Наглядовій Раді Укренерго ми відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в Правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви,

– наголосили у листі.

В умовах, коли корпоративне управління Компанією за стандартами ОЕCD поставлено під сумнів, Данієль Доббені та Педер Андреасон не бачать можливості продовжувати свою роботу в Наглядовій Раді. Також вони наголосили, що порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним.