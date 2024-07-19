Підпалювали авто військових: у Львові затримали двох чоловіків, які працювали на Росію

Двоє чоловіків палили авто українських військових. їх затримали правоохоронці, тепер їх покарають.

Правоохоронці затримали Львові двох чоловіків, які за завданням ворога палили автівки українських військових. Їм повідомили про підозру.

Дивіться також На Київщині жінка підпалила себе перед будівлею суду

Свої підпали знімали на відео

Правоохоронці встановили, що в одному з телеграм-каналів представник Росії запропонував підозрюваному заробити грошей. Той погодився.

"Робота" полягала у підпалі автомобілів, які мали характерні ознаки належності до ЗСУ. Займання транспорту потрібно було зафіксувати на відео та надіслати його ворогу. Після надсилання відеозвіту на рахунок підозрюваного надходила оплата.

Після спалення першого автомобіля чоловік залучив свого товариша. Разом вони спалили ще два авто. Потім їх викрили та затримали.

Такі підпали необхідні ворогу для того, щоб транслювати у російських медіа пропаганду про нібито українські протести. Підозрюваним обрано найсуворіші запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави.

Зараз вживають заходів щодо встановлення замовників підпалу.