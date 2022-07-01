Двоє поранених внаслідок обстрілу Одещини – у критичному стані, їх оперуватимуть, – Єнін

Російські військові завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району 1 липня. Внаслідок цього десятки людей зазнали поранень. Двоє з них у критичному стані та потребують оперативного втручання.

Про це повідомив під час брифінгу перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. Він підкреслив, що таким чином ворог міг просто помститись Україні за звільнення острова Зміїного, передає 24 канал.

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На двох поранених очікує операція

Єнін зауважив, що двох потерпілих внаслідок ракетного удару доставили до лікарні у критичному стані. Наразі медики борються за їхні життя. Невдовзі їм проведуть операції.

Перший заступник міністра додав, що усі ми бачимо, що російські військові завдають максимально підступних атак. Водночас він зауважив, що відповідні дії ворога можна сприймати як удар у відповідь на звільнення від окупантів Зміїного.

Мовляв, не минуло й доби, як ворог блискавично відреагував на потребу відійти від острова. Тож відповідний крок він розглядає, швидше за все, як помсту за звитягу ЗСУ.

Він також зауважив, що у розслідуванні братимуть участь не лише українські правоохоронці. Спільно з ними воєнні злочини, скоєні російськими військовими на Одещині, вивчатимуть у міжнародному кримінальному суді.

Ракетний удар по Одещині 1 липня: коротко про важливе

Цинічного ракетного удару окупанти завдали близько 01:00 1 липня. Ворог випустив відразу три ракети Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 по селищу Сергіївка Білгород-Дністровського району. Підняв у небо їх ворог з території тимчасово окупованого Криму.

Окупанти влучили у дев'ятиповерхівку, а також дві бази відпочинку. У житловому будинку повністю знищений один під'їзд. Що ж стосується баз відпочинку, то там руйнувань зазнали 3-поверховий і 4-поверховий будинки.

Невдовзі речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук спростував інформацію, що ворог міг бити по якійсь військовій базі. Він підкреслив, що селище Сергіївка абсолютно мирне. Ба більше, його місцеві розбудували саме для того, щоб приймати у себе відпочивальників.

Водночас він зазначив, що справдився його найгірший прогноз. Мовляв, росіяни просто так не відступлять від острова Зміїний. Так і сталось. Адже хоч вони й покинули Одеську область, вирішили завдати цинічного та жорстокого удару по цивільному населенню.

Відомо, що від рук ворога загинуло 19 людей. На жаль, серед них є двоє діточок. Також до лікарень госпіталізували 38 поранених. Зокрема, вагітну жінку та шестеро дітей. По медичну допомогу самостійно звернулись ще восьмеро людей. Крім того, рятувальникам вдалось визволити з-під завалів ще вісьмох українців.

У СБУ підкреслили, що вже проводять слідчі дії. Правоохоронці займаються документуванням наслідків воєнного злочину, скоєного російськими військовими. Як зауважив глава СБУ, у Кремлі вкотре довели свій статус країни-терористки. Що стосується злочинців, то їх, переконаний він, неодмінно знайдуть і покарають. А разом із ними й тих, хто віддавав накази вбивати цивільне населення.

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