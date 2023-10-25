Двоє у реанімації: мер Славути уточнив кількість потерпілих унаслідок атаки

Унаслідок атаки окупантів по Хмельницькій області у Славуті постраждали 18 людей – усі цивільні. Відомо, що двоє потерпілих перебувають у реанімації.

Про це повідомив мер Славути Василь Сидор в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Усі потерпілі отримують медичну допомогу.

Дивіться також Вдарили поблизу атомної станції: приміщення Хмельницької АЕС зазнали пошкоджень

Усі 18 потерпілих – цивільні

Василь Сидор уточнив, що через обстріл постраждали 18 людей, з них двоє – перебувають у реанімації. Один із них – працівник котельні.

За даними мера, усі постраждалі внаслідок російської атаки – цивільні.

Зауважимо, що раніше міський голова Славути повідомляв, що станом на 9:00, до медзакладів із різними ступенями ушкоджень звернулося 20 людей.

Дуже багато пошкоджень інфраструктури

Окрім того, у місті пошкоджена лікарня, промислове підприємство і близько 300 багатоповерхових будинків, а також приватний сектор. Ба більше, у Славуті немає жодного закладу освіти, якого б не зачепила вибухова хвиля цієї ночі.

Те, що натворили росіяни цієї ночі – ми такого не думали й не готувалися. Пошкоджень дуже багато. Пошкоджені всі об'єкти освіти, їх 28. В них різний рівень пошкодження,

– сказав мер Славути.

Зауважимо, що сьогодні у громаді призупинили навчальний процес в освітніх закладах.

Нічна атака ворога на Хмельницьку область: головне