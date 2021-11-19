Двоє військових Нацгвардії отримають нагородні пістолети

Двох українських військових відзначать нагородною зброєю. Відомо, що бійці Національної гвардії захищають нашу територію ще з 2014 року.

Відповідний указ 19 листопада підписав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Про це він заявив на засіданні Верховної Ради.

До теми Кива вже здав нагородну зброю

Хто отримає нагородну зброю

Командир другого батальйону оперативного призначення Сергія Сідорін . Він знешкодив ворожий танк і вивів підрозділ з-під масового обстрілу.

. Він знешкодив ворожий танк і вивів підрозділ з-під масового обстрілу. Командир першого батальйону оперативного призначення Назарій Ясінський. Воїн виявляв диверсійні групи і вивів багато бійців з-під вогню.

Саме цю зброю сьогодні вручать цим героям, які насправді мають честь та право бути відзначеними від імені України такою високою відзнакою. Така позиція українського народу та уряду,

– наголосив Монастирський.

Він також підтвердив, що скандальний нардеп Ілля Кива свою нагородну зброю вже здав.

Кива здав свою зброю: що відомо

18 листопада одіозний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива здав поліцейським 2 нагородні пістолети – Glock-19 і АПС, а також дозволи на їхнє зберігання. Нагородну зброю політику вручили ще у 2015 році.

Однак 16 листопада 2021 року Монастирський підписав указ про анулювання відзнаки. Таке рішення він пояснив негідною поведінкою Киви.