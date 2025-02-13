Трамп не дозволить перетворити "дядечка Сема" на "дядечка лоха", – Піт Гегсет

Очільник Пентагону заявив, що Трамп не дозволить обдурити Америку. Цікаво, що ці слова не стосувалися спілкування з Путіним.

Про це пише 24 Канал з посиланням на брифінг Піта Гегсета.

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"Дядечко Сем не стане дядечком лохом"

Піт Гегсет сказав ці слова на брифінгу після зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Він хоче, щоб Європа і Канада збільшили оборонні витрати.

Задля цього пригадав Дуайта Ейзенхауера, 34-го президента США і головнокомандувача силами антигітлерівської коаліції в Європі.

Ейзенхауер був одним з найпалкіших прихильників НАТО, він вірив у міцні відносини з Європою, однак наприкінці свого президентства навіть він був занепокоєний тим, що Європа не в змозі взяти на себе достатню відповідальність за власну оборону. Нова адміністрація США теж вірить в альянси. Але будьте певні, президент Трамп нікому не дозволить перетворити дядечка Сема на дядечка лоха,

– сказав Піт Гегсет.

Він традиційно для республіканців наголосив, що партнери мають робити набагато більше для оборони Європи.

Гегсет робить різкі заяви про Україну

Раніше Гегсет заявив, що Україна не зможе повернути собі окуповані Росією території і вступити в НАТО.

Деякі дипломати НАТО обурилися, бо ці заяви пролунали ще до початку мирних переговорів.