Легендарний дядя Гриша, який в окупації збирав гроші для ЗСУ, повернувся до Херсона

До Херсону повернувся легендарний Григорій Миколайович. Чоловік пів року збирав допомогу ЗСУ, перебуваючи в окупації.

Так, Дядю Грішу помітили на вулицях Херсона, передає 24 канал. Він розповів, що з окупації виїхав лише 19 вересня.

Важливо Дідусь у візку, який вмикав українські пісні в Херсоні, зібрав для ЗСУ понад 600 тисяч гривень

Відео з чоловіком оприлюднили в мережі. У коментарях люди захоплюються Григорієм Миколайовичем та називають його героєм нашого часу.

Дядя Гриша повернувся в Херсон: відео

Дядя Гриша зібрав для ЗСУ понад 600 тисяч

Дядя Гриша під час окупації виїжджав у середмістя Херсона і вмикав українські пісні. Усі гроші, які давали йому люди, пересилав для Збройних сил України. Він розповідав, коли російські окупанти увійшли в Херсон, спочатку був немов у ступорі, а потім виїхав у центр з колонкою.

Від початку окупації Григорію Миколайовичу разом із херсонцями вдалось зібрали понад пів мільйона гривень.

До речі, дідусь збирав гроші на українську армію від початку війни у 2014. За 8 років він зібрав для армії майже 4 мільйони гривень.

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