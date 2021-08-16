Дякував за вакцину: Зеленський поговорив з президентом Литви

Володимир Зеленський 16 серпня провів телефонну розмову з Гітанасом Наусєдою. Президенти обговорили двосторонні заходи у найближчій перспективі.

Деталі розмови політиків

Зеленський подякував литовському колезі за надання Україні чергової партії вакцини AstraZeneca. Нагадаємо, 54 тисячі доз привезли в Київ 4 серпня.

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Зі свого боку Наусєда подякував українському лідеру за гуманітарну допомогу для захисту литовського кордону.

Лідери обговорили ситуацію на білорусько-литовському кордоні, яка склалася внаслідок зростання кількості незаконних мігрантів. Президент Литви відзначив, що наразі вдалося досягти відносної стабілізації ситуації,

– мовиться у повідомленні.

Водночас Зеленський ознайомив литовського колегу з підготовкою масштабних заходів, які відбудуться в Києві під час святкування Дня Незалежності.

Президенти також обговорили стан реалізації спільних культурно-гуманітарних проєктів. Так, Наусєда високо оцінив відновлення надгробного пам'ятника князю Костянтину Острозькому у Києво-Печерській лаврі.

Гуманітарна допомога між країнами