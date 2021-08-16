Дякував за вакцину: Зеленський поговорив з президентом Литви
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський 16 серпня провів телефонну розмову з Гітанасом Наусєдою. Президенти обговорили двосторонні заходи у найближчій перспективі.
Деталі розмови політиків
Зеленський подякував литовському колезі за надання Україні чергової партії вакцини AstraZeneca. Нагадаємо, 54 тисячі доз привезли в Київ 4 серпня.
Актуально Україна відправила Литві колючий дріт для паркану на кордоні з Білоруссю: відео
Зі свого боку Наусєда подякував українському лідеру за гуманітарну допомогу для захисту литовського кордону.
Лідери обговорили ситуацію на білорусько-литовському кордоні, яка склалася внаслідок зростання кількості незаконних мігрантів. Президент Литви відзначив, що наразі вдалося досягти відносної стабілізації ситуації,
– мовиться у повідомленні.
Водночас Зеленський ознайомив литовського колегу з підготовкою масштабних заходів, які відбудуться в Києві під час святкування Дня Незалежності.
Президенти також обговорили стан реалізації спільних культурно-гуманітарних проєктів. Так, Наусєда високо оцінив відновлення надгробного пам'ятника князю Костянтину Острозькому у Києво-Печерській лаврі.
Гуманітарна допомога між країнами
- 4 серпня Україні надійшла гуманітарна допомога від уряду Литви – вакцина від коронавірусу. Країна планує відправити нам ще 77 тисяч доз AstraZeneca. Однак наразі невідомо, коли саме.
- 2 серпня Зеленський підписав указ про 3 етапи допомоги для захисту кордону Литви. Так, 12 серпня Україна відправила понад 38 тонн гуманітарної допомоги, в основному – колючий дріт для будівництва паркану на кордоні з Білоруссю. Вантаж супроводжували працівники ДСНС.