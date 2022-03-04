Дякуємо волонтерам і міжнародним друзям, – Кличко показав великий хаб гумштабу Києва

Мер столиці Віталій Кличко долучається до всіх процесів в цей нелегкий для України час. Цього разу відвідав великий хаб гуманітарного штабу Києва.

Він подякував кожному, хто надає бодай якусь допомогу нашій країні.

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Кличко показав великий хаб гумштабу Києва

За його словами, це один із логістичних центрів, які формують гуманітарний штаб Києва. Таких створюють декілька разів у столиці.

Тут є резерв продуктів, одягу, речей першої потреби, гуманітарної допомоги. Тобто, все для забезпечення мешканців міста в умовах воєнного стану.

Дякую за допомогу бізнесу, іноземним партнерам. Дякую волонтерам! Разом вистоїмо! Слава Україні!

– підкреслив Кличко.

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