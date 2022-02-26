Дякую нашим друзям за підтримку, – Зеленський поговорив з президентами Польщі та Грузії
Джерело:твіттер Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський поговорив з главами Польщі та Грузії, а також прем'єром Чехії. Зокрема, він подякував президентам за допомогу та підтримку Україні.
Зеленський каже, що у телефонній розмові подякував президенту Польщі Анджею Дуді за особисте лідерство в питанні надання членства України в ЄС.
До теми Зеленський говорив з Генсеком ООН про доставку трупів російських солдатів
Неоціненною є й конкретна щоденна допомога нашій країні з боку Польщі.
Стосунки України та Польщі – це спільна історія і, впевнений, спільне європейське майбутнє,
– написав Зеленський.
Також президент України поговорив з очільницею Грузії Саломе Зурабішвілі та прем'єр-міністром Чехії Петрі Фіалою. Вони разом обговорили конкретну допомогу, а Зеленський подякував країнам за підтримку.
Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда висловив захоплення мужністю української армії. Окрім того, країна-партнер вже почала надавати підтримку, яка є вкрай необхідною для опору окупанту. Зокрема, мовиться про додаткову зброю, гроші та гуманітарну допомогу.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.
Текст публікації Володимира Зеленського:
У телефонній розмові подякував @AndrzejDuda за особисте лідерство в питанні надання членства Україні в ЄС. Неоціненною є й конкретна щоденна допомога нашій країні з боку Польщі. Стосунки та – це спільна історія і, впевнений, спільне європейське майбутнє.
Поінформував про поточну ситуацію пані Президента Грузії @Zourabichvili_S та Прем'єр-міністра Чехії @P_Fiala. Обговорили конкретну допомогу. Дякую нашим друзям та за підтримку.