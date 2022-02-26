Дякую нашим друзям за підтримку, – Зеленський поговорив з президентами Польщі та Грузії

Президент України Володимир Зеленський поговорив з главами Польщі та Грузії, а також прем'єром Чехії. Зокрема, він подякував президентам за допомогу та підтримку Україні.

Зеленський каже, що у телефонній розмові подякував президенту Польщі Анджею Дуді за особисте лідерство в питанні надання членства України в ЄС.

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Неоціненною є й конкретна щоденна допомога нашій країні з боку Польщі.

Стосунки України та Польщі – це спільна історія і, впевнений, спільне європейське майбутнє,

– написав Зеленський.

Також президент України поговорив з очільницею Грузії Саломе Зурабішвілі та прем'єр-міністром Чехії Петрі Фіалою. Вони разом обговорили конкретну допомогу, а Зеленський подякував країнам за підтримку.

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда висловив захоплення мужністю української армії. Окрім того, країна-партнер вже почала надавати підтримку, яка є вкрай необхідною для опору окупанту. Зокрема, мовиться про додаткову зброю, гроші та гуманітарну допомогу.

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Текст публікації Володимира Зеленського:

У телефонній розмові подякував @AndrzejDuda за особисте лідерство в питанні надання членства Україні в ЄС. Неоціненною є й конкретна щоденна допомога нашій країні з боку Польщі. Стосунки та – це спільна історія і, впевнений, спільне європейське майбутнє.

Поінформував про поточну ситуацію пані Президента Грузії @Zourabichvili_S та Прем'єр-міністра Чехії @P_Fiala. Обговорили конкретну допомогу. Дякую нашим друзям та за підтримку.