Дякую усім і кожному, хто цю тишу забезпечив, – Живицький розповів хороші новини з Сумщини

Після звільнення від російських окупантів Сумська область продовжує повертатися до мирного життя. Невдовзі регіон отримає 250 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету.

Ці гроші спрямують на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води й електроенергії. Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький.

Читайте також Сумщина отримала на озброєння чергову техніку, відбиту в росіян

Зі слів посадовця, кошти також підуть на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.

Усе більш-менш спокійно! Дякую всім і кожному, хто цю тишу забезпечив. Така собі справжня неділя, хоч і в умовах війни,

– зазначив Дмитро Живицький

"Продовжуємо відновлювати область від наслідків наступу фашистської армії Росії", – додав він.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних Сил України поінформували, що російські окупаційні війська 8 квітня повністю втекли з території Сумської області.