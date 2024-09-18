Дякую воїнам за далекобійність, – Зеленський про нічні "результати" у Росії

Президент України подякував українським захисникам, згадуючи про вибухи у Росії. Також Володимир Зеленський розповів про дві доповіді Головнокомандувача ЗСУ Сирського.

У середу ввечері, 18 вересня, вийшло чергове звернення глави нашої держави до народу. Розпочав промову президент з вибухів у російському місті Торопець, де розташований склад зі зброєю, зокрема з боєприпасами.

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Далекобійність у дії

За словами Зеленського, робота українських захисників суттєво послаблює ворога. Він подякував усім, хто був залучений до операції: Службі безпеки України, ГУР Міноборони та Силам спеціальних операцій.

Хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу, українську, далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії.

Ситуація на фронті

Президент констатував, що за день прослухав дві доповіді Головнокомандувача Олександра Сирського. Вони стосувалися всіх напрямків бойових дій, а також оборони, наступальних кроків ЗСУ.

Також Сирський доповів щодо змін ситуації в Курській області Росії, як зазначив Володимир Зеленський. Вочевидь, йдеться про контрнаступ російських військ, який вдалось зупинити.

Утримуємо ситуацію на нашому плацдармі в межах розрахунків. Максимальна увага і напрямкам на Харківщині та Донеччині – усьому нашому Сходу. Покровськ, Торецьк, Курахове. Ми працюємо над посиленням. Це стосується і зброї, і особового складу.

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