Дякую воїнам за далекобійність, – Зеленський про нічні "результати" у Росії
Джерело:Офіс Президента
Президент України подякував українським захисникам, згадуючи про вибухи у Росії. Також Володимир Зеленський розповів про дві доповіді Головнокомандувача ЗСУ Сирського.
У середу ввечері, 18 вересня, вийшло чергове звернення глави нашої держави до народу. Розпочав промову президент з вибухів у російському місті Торопець, де розташований склад зі зброєю, зокрема з боєприпасами.
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Далекобійність у дії
За словами Зеленського, робота українських захисників суттєво послаблює ворога. Він подякував усім, хто був залучений до операції: Службі безпеки України, ГУР Міноборони та Силам спеціальних операцій.
Хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу, українську, далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії.
Ситуація на фронті
Президент констатував, що за день прослухав дві доповіді Головнокомандувача Олександра Сирського. Вони стосувалися всіх напрямків бойових дій, а також оборони, наступальних кроків ЗСУ.
Також Сирський доповів щодо змін ситуації в Курській області Росії, як зазначив Володимир Зеленський. Вочевидь, йдеться про контрнаступ російських військ, який вдалось зупинити.
Утримуємо ситуацію на нашому плацдармі в межах розрахунків. Максимальна увага і напрямкам на Харківщині та Донеччині – усьому нашому Сходу. Покровськ, Торецьк, Курахове. Ми працюємо над посиленням. Це стосується і зброї, і особового складу.
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Інші питання
- Фінансування оборони. Зеленський обговорив із міністром фінансів України та секретарем РНБО фінансування оборони та інших державних потреб, наголосивши на необхідності залучити всі ресурси.
- Міжнародні переговори. Проводиться підготовка до зустрічей з міжнародними партнерами, пріоритетом яких є не лише виконання наявних домовленостей, але й вирішення стратегічних завдань.
- Комплектація бригад. За словами президента, є чіткі завдання щодо постачання техніки та навчання військових, зокрема виконання зобов'язань щодо ППО, які надали Києву на саміті у Вашингтоні.
- План перемоги. Глава держави наголосив, що план перемоги повністю підготовлений. Він передбачає всі необхідні пункти та деталі, тепер буде важливо його рішуче реалізувати.
- Безпека України та Європи. Зеленський акцентував, що не може бути альтернативи миру. Україні потрібна тривала безпека для того, аби гарантувати стабільність в Європі.