Дякую за кожен український прапор, який повертається, – звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення. У ньому він розповів про успіхи ЗСУ на фронті.

Глава держави зазначив у своєму звернення, що 12 червня провів Ставку. Ключовими були доповіді від командувачів оперативних напрямків, які наразі є найважливішими та найгарячішими: "Хортиця" та "Таврія".

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ЗСУ продовжують рух

Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоча погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, – але усе одно міцність наших воїнів дає результат. І я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках,

– наголосив президент.

Звернення Зеленського від 12 червня: дивіться відео

Володимир Зеленський зазначив, що генерали Сирський і Тарнавський доповіли про успіхи, яких наші військові вже досягнули. Також вони розповіли, в яких точках фронту потрібне посилення та що слід зробити, щоб зламати якомога більше позицій російського війська.

Дякую нашим хлопцям за кожен український прапор, який зараз повертається на законне місце в селах на щойно деокупованій території! Дякую й за вагоме поповнення нашого обмінного фонду!

– додав він.

Крім того, була доповідь від Головкома Валерія Залужного. Він поділився інформацією щодо загальної ситуації, МВС, а також СБУ. Зокрема, щодо стабілізаційних заходів на деокупованих територіях. За словами глави держави, активно працюють над постачанням зброї та снарядів, які необхідні нашому війську.

Також заслухали доповідь розвідки щодо того, як діятиме ворог. Наше військо зберігає оперативне домінування та посилює його.

Окремо Зеленський подякував за Бахмут. На цьому напрямку наші захисники збільшують контроль.

Обговорювали питання укриттів

Була на Ставці сьогодні й підсумкова доповідь щодо готовності та неготовності укриттів по всій країні, у найбільших містах і в Києві,

– зазначив президент.

Він додав, що з доповідями виступали міністри Клименко, Камишін, а також Кубраков. За словами глави держави, "результати, м'яко кажучи, невтішні". Президент зазначив, що на п'ятницю підготують відповідні проєкти рішень:

щодо тих, хто відповідальний;

щодо забезпечення належного рівня захисту українців у всіх містах.

Новий тиждень буде дуже змістовним

За словами президента, він також провів кілька нарад щодо міжнародних заходів. Зокрема:

готується нова підтримка зброєю від партнерів України;

готується залучення більшої кількості світових суб'єктів до реалізації формули миру;

триває робота над тим, щоб саміт у Вільнюсі був справді змістовним.

Наостанок глава держави зазначив, що посмертно надали звання Героя України підполковнику СБУ Василю Богачу.

За надзвичайну особисту хоробрість, за неодноразове затримання та знищення ворожих диверсантів. За захист Маріуполя й саме за такий героїзм, саме таку самопожертву, які не залишають жодних інших варіантів для України й українців, окрім перемоги,

– зазначив президент.

Він подякував кожному та кожній, хто боронить Україну. Глава держави підкреслив, що ми рухаємося вперед крок за кроком.