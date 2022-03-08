Дякуючи Богу та ЗСУ, Чернігівщина цієї ночі нарешті спала спокійно, – Чаус

Російські окупанти намагаються взяти Чернігів, щоб підійти до Києва. Проте ЗСУ відбиває атаки ворога. Завдяки роботі українських військових мешканці Чернігівщини нарешті спали спокійно цієї ночі.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. За його словами, обстрілів не було.

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Чиновник подякував Богу і Збройним Силам України за те, Чернігівщина на більшості своєї території спала спокійно.

Попереду нас чекає черговий важкий день, в нас багато роботи... Ми допомагаємо всій нашій країні відбити вороже російське л*йно,

– запевнив голова Чернігівської ОВА.

Окрім того, В’ячеслав Чаус привітав жінок з 8 березня та побажав всім миру.

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста та захоплювати деякі населені пункти. Проте Збройні Сили Украни мужньо відстоюють свої позиції та проганяють ворога. Як минула доба в регіонах – читайте тут.

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