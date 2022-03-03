"Дєди воєвалі": як пояснити дії Путіна та його орків

Недовго погортала коментарі в інстаграмі у Ксенії Собчак, яка написала, що "оба Владимира должны уступить друг другу".

Путін є похідною від російського народу

Ні, цей народ, у більшості своїй не заслуговує на прощення.

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"Дєди воєвалі" прогризло в їхніх душах і головах таку жахливу чорноту, яку вже ніяк не вилікувати.

Це й пояснює як дії Путіна, так і методи ведення війни його тупими орками. Перекошене злобою і ненавистю обличчя Путіна – це не тільки тому, що він поїхав кукухою на старості.

Такий же вираз обличчя, такий же злий рот зараз у кожної умовної тьотки з умовної Рязані.

Тільки ізоляція

Європі сильно пощастило, що цю чуму від них відділяє Україна. Це не фігура мовлення – в інтересах всього нормального світу допомогти нам відкотити орків подалі.

В ідеалі – за рів з крокодилами, без права на закордонні поїздки.

Інакше вони рано чи пізно почнуть бомбити Лувр, ср*ти в Колізеї і розбирати на цеглу Парфенон.

Полонені росіяни розповіли про свої злочини – дивіться відео:

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