"Україна: незламна, але потопаюча": в Німеччині провели вражаючий перформанс після підриву ГЕС

Українські активісти в Європі намагаються привернути увагу до трагедії в Україні. У містах Бельгії, Франції та Німеччини пройшли акції на підтримку постраждалих через підрив Каховської ГЕС.

Так, у німецькому Дюссельдорфі небайдужі українці влаштували перформанс на воді присвячений трагедії на Каховській ГЕС. Гасло акції – "Україна: незламна, але потопаюча", пише 24 Канал.

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Українці під час перформансу відтворили реальні події

Учасники акції мали на меті допомогти європейцям відчути і усвідомити масштаби катастрофи через створення глибокого емоційного зв'язку з трагедією.

Українські активістки організації "Ukrainian Culture Network e.V.i.G." занурились в річку Рейн і відтворили історії реальних трагедій: втоплені члени сім'ї, втрачені домашні улюбленці, затоплений зоопарк "Казкова Діброва".

Вражаючий перформанс на воді / Фото 24 Канал, Девід Янг

Важливо, що німецький стиліст Франк Пітер Вайлд підтримав ключове повідомлення перфомансу "Вода – це життя, але Росія перетворила її на смерть". Він поширив акцію у своєму блозі і вже на наступний день виклав свій щоденний образ в ліфті з цим меседжем.

Німецький стиліст підтримав акцію / Скриншот

Крім того, організатори акції наголошують на важливості зміщення фокуса з "непереможних українців" на той, що Україна здатна на перемогу, але потребує більш інтенсивної підтримки і дій міжнародних організацій.

Ідейники додають, що засудження, обмеження членств і блокування росіян від участі у житті європейського суспільства – наслідки, що мають бути реакцією на терористичні дії Росії.

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