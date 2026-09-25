Туреччина, Індія, Єгипет звернулися до Києва щодо розблокування Чорного моря: що каже Зеленський

Низка міжнародних партнерів звернулася до України з пропозиціями щодо відновлення безпеки цивільного судноплавства у Чорному морі. У відповідь Київ запропонував дзеркальне припинення вогню й наразі очікує на результати перемовин посередників із Кремлем.

Президент Володимир Зеленський заявив про ініціативу щодо розблокування морських шляхів під час спілкування з журналістами.

Чи можливе морське перемир'я?

З пропозиціями щодо відновлення безпеки цивільного транспортування до України звернулися представники Єгипту, Індії, Туреччини та країн Близького Сходу.

Українська сторона підтримала ці прагнення та висунула зустрічну умову про обопільне припинення вогню на морі.

За словами глави держави, міжнародні партнери сприйняли українську позицію позитивно та взяли на себе зобов'язання провести відповідні переговори з російською стороною.

Ми зараз чекаємо відповіді від цих країн, які повинні були контактувати після нас, або паралельно контактувати з російською стороною. Поки що відповіді ми не отримали,

– зауважив Володимир Зеленський.

Наразі Україна очікує на офіційні результати цих дипломатичних контактів, аби визначити подальші кроки щодо розблокування морських перевезень.

До речі, раніше ми писали й про те, що президент Франції Еммануель Макрон виступив за дипломатичні кроки, які мають допомогти уникнути дефіциту пального на світовому ринку та знизити напруженість. Він запропонував запровадити подвійний мораторій: припинити удари по російських нафтопереробних заводах і зупинити бойові дії в Чорному морі.