У російському Дзержинську "палало" підприємство нафтохімічної галузі: там виднівся чорний дим

5 вересня 2023, 11:31
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У російському місті Дзержинськ, що в Нижньогородській області, спалахнула пожежа. Пропагандисти спочатку писали про загоряння, проте згодом змінили версію.

Чорним дим виднівся 5 вересня з території підприємства "СИБУР-Нафтохім". Тож згодом на заводі назвали іншу причину чорного диму, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ. 

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Чому на російському заводі видніється чорний дим

Російські пропагандисти спочатку написали, що чорний дим над заводом "СИБУР-Нафтохім" бачили навіть з околиць Нижнього Новгорода. За даними очевидців, на місце інциденту поїхало 6 пожежних машин.

РосЗМІ спочатку писали про факельне горіння на зовнішній технологічній установці з киснем і окисом вуглецю. Цю ж версію назвали й у Єдиній чергово-диспетчерській службі Дзержинська.

Проте згодом джерела пропагандистів повідомили, що:

  • виклик нібито був хибним;
  • чорний дим – це "викид унаслідок згоряння речовин в установці".

Після цього на заводі сказали, що, мовляв, зупинка виробництва сталася штатно через зовнішній чинник – зниження подачі кисню та технічних газів зовнішнім постачальником. Саме тому факельна установка тимчасово переведена "в режим інтенсивного димного горіння"

Цей режим передбачений чинними регламентами й жодної загрози немає,
– заявили вороги.  

Що відбувалось на заводі в Дзержинську: дивіться відео

 


Росіяни заявили про відсутність пожежі / Фото з російських телеграм-каналів

Росіяни заявляли про атаку безпілотників 

  • Ніч проти 5 вересня для російських загарбників виявилась тривожною – окупанти заявили про нібито атаку дронами. У міноборони Росії заявили про нібито збиття безпілотника над Калузькою областю. Також мер Москви сказав, що, мовляв, дрони збили в Істринському районі, що під Москвою та у Тверській області у районі Завидово.
  • За даними міського голови Москви Сєргєя Собяніна, в Істринському районі нібито є пошкодження побутового об'єкта, проте люди "не постраждали". 
  • Згодом росіяни бідкались нібито через те, що "дрони намагались атакувати резиденцію Путіна". Після цього вороже міноборони відзвітувало про збиття всіх безпілотників, проте росіяни чули вибухи, тож вимагали доказів від Шойгу. 

Автор: Діана Квасневська