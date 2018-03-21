Джамала представила нову романтичну пісню: відео

Співачка Джамала, яка скоро має стати мамою, представила новий сингл "Крила". Вперше її співачка заспівала в ефірі національного відбору на Євробачення-2018.

За словами Джамали, її нова композиція про те, що кожному з нас потрібна підтримка інших людей.

Читайте також: Вагітна Джамала отримала престижну премію "Жінка України-2018"

"Я не люблю поняття selfmade, тому що, на мій погляд, воно неправдиве і підносить нас над іншими. Ми народжуємося в певних сім'ях, батьки направляють нас, виховують, вкладають в нас свою любов. На кожному етапі нашого життя зустрічаються люди, які нам допомагають, надихають і окриляють. Особливо це важливо в важкі хвилини, коли ти сидиш і думаєш: "Ну, чому я? Чому саме мені дістаються найскладніші випробування? Чому інші люди живуть щасливо, а я найнещасніший?" У ці хвилини тобі і потрібні ці крила, чи то віра, ангел або кохана людина поруч", – розповіла співачка про пісню.

Нагадаємо, нещодавно співачка випустила кліп на пісню "Ти любов моя", яка звучить під час фінальних титрів українського мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".

Дивіться відео до пісні "Крила"