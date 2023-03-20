У Джанкої біля аеродрому вечірня "бавовна": пролунала серія вибухів

Вечір 20 березня у тимчасово окупованому Криму став у буквальному розумінні вибуховим. "Бавовна" навідалася до аеродрому в Джанкої.

Перший вибух пролунав близько 20:50, а наступний через 10 хвилин. Окупанти вже заявляють, що перед вибухами бачили безпілотник, повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається у Джанкої

Місцеві пропагандисти уже заявляють про роботу сумнозвісної російської ППО, яка буцімто збила безпілотник. Однак місцеві кажуть, що вибухи були доволі потужними і їх було до десятка.



Повідомлення місцевих / Фото з соцмереж

Крім того, ворог підняв гелікоптери. Також у районі аеродрому чути звуки автоматних черг.

У Джанкої чути автоматні черги: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика, 18+)

Станом на 21:20 відомо, що в районі аеродрому пролунало близько 11 вибухів. Місцеві кажуть, що російська авіація піднялася в повітря і летить подалі від Джанкоя.



Тим часом місцеві пропагандисти / Скриншот

Також є інформація про пожежу в одному з районів Джанкоя.

Добірна "бавовна" з Джанкоя: дивіться відео

Радник колаборанта Сєргєя Аксьонова Алєг Крючков закликав "не поширювати плітки" та чекати на "офіційну інформацію". Під "офіційною" ймовірно, мається на увазі "робота ППО і збиті українські безпілотники".

У мережі з'являється все більше відео з Джанкоя, на яких чути спершу характерні для іранських дронів-камікадзе звуки, а потім вибухи та автоматні черги.

"Бавовна" в Джанкої: дивіться відео

Вибухи на залізниці в Джанкої: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика, 18+)