У Джанкої біля аеродрому вечірня "бавовна": пролунала серія вибухів
Вечір 20 березня у тимчасово окупованому Криму став у буквальному розумінні вибуховим. "Бавовна" навідалася до аеродрому в Джанкої.
Перший вибух пролунав близько 20:50, а наступний через 10 хвилин. Окупанти вже заявляють, що перед вибухами бачили безпілотник, повідомляє 24 Канал.
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Що відбувається у Джанкої
Місцеві пропагандисти уже заявляють про роботу сумнозвісної російської ППО, яка буцімто збила безпілотник. Однак місцеві кажуть, що вибухи були доволі потужними і їх було до десятка.
Повідомлення місцевих / Фото з соцмереж
Крім того, ворог підняв гелікоптери. Також у районі аеродрому чути звуки автоматних черг.
У Джанкої чути автоматні черги: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика, 18+)
Станом на 21:20 відомо, що в районі аеродрому пролунало близько 11 вибухів. Місцеві кажуть, що російська авіація піднялася в повітря і летить подалі від Джанкоя.
Тим часом місцеві пропагандисти / Скриншот
Також є інформація про пожежу в одному з районів Джанкоя.
Добірна "бавовна" з Джанкоя: дивіться відео
Радник колаборанта Сєргєя Аксьонова Алєг Крючков закликав "не поширювати плітки" та чекати на "офіційну інформацію". Під "офіційною" ймовірно, мається на увазі "робота ППО і збиті українські безпілотники".
У мережі з'являється все більше відео з Джанкоя, на яких чути спершу характерні для іранських дронів-камікадзе звуки, а потім вибухи та автоматні черги.
"Бавовна" в Джанкої: дивіться відео
Вибухи на залізниці в Джанкої: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика, 18+)
Зверніть увагу! "Бавовна" регулярно навідується до тимчасово окупованого Джанкоя, зокрема крайній раз там лунали вибухи 3 січня й окупанти говорили про роботу ППО. Варто відзначити, що після відступу з Херсона військовий аеродром поблизу Джанкоя в окупованому Росією Криму став головним логістичним хабом для російської армії та місцем базування ударних гелікоптерів.