Уже 5 днів палає цінна степова частина на Джарилгачі, – UNCG

Протягом 5 днів палає найцінніша степова ділянка у Джарилгацькому національному природному парку. З перших днів повномасштабного вторгнення острів перебуває в російській окупації.

Спеціальна адміністрація національного парку наразі не може забезпечити його збереження. Про це розповіли в UNCG – Українській Природоохоронній Групі.

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Уже 5 днів палає цінна степова частина на Джарилгачі

В UNCG розповіли, що ділянка, що горить протягом 5 днів, – зона абсолютної заповідності у національному парку, де обмежене навіть відвідування людьми. Тут зосереджена:

основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних степових тварин, які є на острові,

найбільша кількість копитних, що мешкають на Джарилгачі.

Решта території в різній мірі заболочена або періодично підтоплюється.

Саме ця ділянка отримала охоронний статус як заказник ще в 1974 році, за 35 років до створення національного парку. Без сумніву, пожежа, яку ніхто навіть не намагається загасити, принесе колосальні втрати біорізноманіттю острова,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про національний природний парк "Джарилгацький" Острів Джарилгач – це найбільший незаселений острів України, одне з небагатьох місць, де зберігся первинний нерозораний степ, прикрашений сотнями озер і прибережними солончаками із лікувальними грязями та окреслений білосніжними пляжами.



Сам острів розташований між двома затоками Чорного моря – Джарилгацькою та Каркінітською. Тут часто можна зустріти зграї дельфінів, що супроводжують судна.



Унікальні водно-болотні угіддя острова – місця, де оберігають рідкісні види птахів: пеліканів, куликів, пухівок, косарів та великі скупчення лебедів і качок під час міграційних перельотів.



Джерело: Острів Джарилгач – це найбільший незаселений острів України, одне з небагатьох місць, де зберігся первинний нерозораний степ, прикрашений сотнями озер і прибережними солончаками із лікувальними грязями та окреслений білосніжними пляжами.Сам острів розташований між двома затоками Чорного моря – Джарилгацькою та Каркінітською. Тут часто можна зустріти зграї дельфінів, що супроводжують судна.Унікальні водно-болотні угіддя острова – місця, де оберігають рідкісні види птахів: пеліканів, куликів, пухівок, косарів та великі скупчення лебедів і качок під час міграційних перельотів.Джерело: Природно-заповідний фонд України



На Джарилгачі 5 день триває пожежа / Фото UNCG