Джемілєв каже, що Єрмак радив йому покинути "ЄС"

Лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак радив йому вийти з фракції "Європейська солідарність". Таким чином питання кримських татар нібито вирішувались би швидше.

Джемілєв зазначив, що це була порада, а не ультиматум. Єрмак запропонував кримському татарину створити свою парламентську групу.

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Якщо ви вийдете з "Європейської солідарності" і створите свою парламентську групу "Крим", ми зможемо швидше вирішувати питання кримських татар",

– передав слова Єрмака Джемілєв.

Що Джемілєв відповів

Політик коректно відмовив щодо поради главі ОП.

"Андрію, я прийшов у політику в 1961-му за 10 років до твого народження. Як ти думаєш, скільки пропозицій мені робили за 60 років?", – відповів кримський татарин.

Джемілєв зазначив, що на зустрічі з Єрмаком також був глава Меджлісу Рефат Чубаров. Він зауважив, що кримським татарам колись таке пропонував президент-втікач Віктор Янукович.

24 канал намагається сконтактувати з Джемілєвим, аби отримати додаткову інформацію. Як тільки отримаємо відповідь, доповнимо цей матеріал.