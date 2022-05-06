Джен Псакі залишить посаду прессекретарки Білого дому: вже відомо, хто її змінить

Джен Псакі офіційно йде з посади прессекретарки Білого дому. Президент США Джо Байден оголосив новою речницею Карін Жан-П'єр.

Про це очільник США заявив ввечері 5 травня. Він додав, що Жан-П'єр офіційно обійме посаду 13 травня.

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Що відомо про нову прессекретарку Білого дому

Карін Жан-П'єр наразі є головною заступницею Псакі й тривалий час була радницею президента Байдена. Жінка народилась на острові Мартиніка, заморському департаменті Франції. Її батьки – гаїтяни, батько працює водієм таксі, а матір – медсестра.

Карін не лише йде на посаду з досвідом, талантом та розумінням справи, необхідними для цієї складної роботи, але й продовжить очолювати комунікацію Адміністрації Байдена – Гарріс. Я та Джилл (Байден – ред. 24 канал) давно знаємо та поважаємо Карін, й вона стане сильним голосом, що говоритиме від мого імені та імені Адміністрації,

– підкреслив Джо Байден.

До слова, Жан-П'єр 44 роки, вона закінчила Школу міжнародних відносин Колумбійського університету. Крім того, навчалася у Нью-Йоркському інституті технологій. До того, як стати членкинею Демократичної партії США, Жан-П'єр працювала директоркою зв'язків з громадськістю у компанії MoveOn.org і політичною аналітикинею американських медіаресурсів NBC та MSNBC.

Згодом жінка обіймала посаду регіональної директорки Управління з політичних питань Білого дому під час каденції Барака Обами. Працювала заступницею директора з питань переобрання президента Обами у 2012 році та обіймала інші політичні посади.

Додамо, що окрім представлення нової речниці Білого Дому, Джо Байден також оголосив про повернення до Адміністрації Антіни Данн. Жінка раніше була старшою радницею Байдена у 2021 році. Тепер вона допомагатиме у просуванні політичних та комунікаційних цілей президента США.

США – Україна: останні новини

5 травня Володимир Зеленський провів розмову з 43-м президентом США Джорджем Бушем. Вона стосувалась війни Росії проти України, допомоги від штатів нашій державі, а також цінності спільної перемоги.

Нещодавно чинний президент США Джозеф Байден заявив, що штати готові впровадити додаткові санкції проти Росії після оголошення шостого пакету санкцій від ЄС. Очільник штатів додав, що цього тижня матиме розмову з членами Великої сімки про те, як вони чинитимуть далі.

Перед цим Палата представників США підтримала ленд-ліз для України. Проти виступили лише 10 чиновників, коли 417 – проголосували "за". Згодом документ підписав Джо Байден. Це допоможе прискорити постачання в Україну озброєння, транспорту та продовольства.

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