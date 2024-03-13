Джерела в ГУР підтвердили пошкодження російського літака A-50 у Таганрозі
Вночі проти 9 березня безпілотники атакували завод у Таганрозі. Тоді було пошкоджено один із цінних російських літаків.
Джерела 24 Каналу в ГУР підтвердили, що під час атаки було пошкоджено А-50. До слова, перед цим України знищила два таких літаки.
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Пошкоджено А-50
джерела зазначають, що під час атаки на авіазавод було пошкоджено один із російських літаків А-50. Раніше ця інформація з'являлась у мережі. Однак не була офіційно підтвердженою.
Цей літак належить до типу розвідників.
Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що нібито атака у ніч проти 9 березня була масованою. Він навіть заявляв про одного пораненого.
Завод імені Берієва, який опинився під ударом, будує та ремонтує військові транспортні літаки різних типів. Зокрема, Іл-76, А-50, Іл-78. Раніше він виробляв стратегічні бомбардувальники. Серед інших мовиться про Ту-95, Ту-142.
Україна знищила А-50 23 лютого
- Ввечері 23 лютого повідомили про феєричне привітання окупантів із "дньом защітніка отєчєства". Над Азовським морем вдалося збити вже другий літак А-50. Це була успішна спільна операція головного управління розвідки ат Повітряних сил.
- На борту збитого літака було 10 окупантів, ніхто з них не вижив. За інформацією "Української правди", яка посилається на власні джерела у ГУР, серед тих, хто був на борту було п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.
- Партизани Маріуполя також долучились до операції, розповів радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, вони опублікували фото російського судна, яке злітало та поверталось на аеродром в тимчасово окупованому Маріуполі. Тобто місцевий спротив стежив за ворожою авіацією.