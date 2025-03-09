Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що угода про корисні копалини була б найдієвішою гарантією безпеки для України, а миротворчі сили Європи не здатні провести місію, тому що вони не вели війни 30 – 40 років. Хоч пізніше він спробував виправдатись, такі слова стали справжньою ганьбою.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що Венс не має бойового досвіду, тому краще б нічого не говорив про миротворців. Крім того, економічна співпраця з США не є надійною гарантією безпеки.

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Про невдалу заяву Венса щодо миротворців

Полковник армії пояснив, що заява Венса викликає справжнє обурення. На його думку, бойовий досвід віцепрезидента дуже обмежений, тому його слова були невдалими. Водночас французькі та британські війська воювали в 7 різних війнах. Тому віцепрезиденту краще зайнятись справами політики.

Після заяви Венс спробував виправдатись, сказавши, що насправді не вважає, що британські та французькі солдати не брали участі в бойових діях. Однак це йому не допомогло позбутись хвилі критики.

Венс, схоже, спочатку говорить, а потім думає. Тому я думаю, що це прикро. Однак це не мало б мати особливого значення. Якщо таке рішення у військових справах ухвалює віцепрезидент США, це буде викликати велике занепокоєння,

– наголосив Бреттон-Гордон.

Щодо угоди про корисні копалини, про яку згадав Венс як найкращу гарантію безпеки, полковник армії зазначив, що вона матиме сенс лише за однієї умови – якщо в Україні буде американський персонал, який, можливо, працюватиме на шахтах та в інших сферах бізнесу, які допомагатимуть з відбудовою. Тоді Росія не наважиться напасти на Україну, боячись зачепити або вбити цей персонал.

Однак він додав, що у 1990 році, коли Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, там було багато американських працівників. Через це угода не може і не бути надійною гарантією.