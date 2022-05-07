Джилл Байден разом із румунською першою леді відвідали школу з українськими дітьми

7 травня перша леді США Джилл Байден прибула до Румунії. У межах своєї поїздки вона відвідала школу, де поспілкувалася з українськими та румунськими дітьми.

Джилл Байден супроводжувала перша леді Румунії Кармен Йоганніс. Вони відвідали школу Uruguay у Бухаресті.

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Перша леді США і Румунії відвідали школу з українськими дітьми

Джилл Байден поговорила з групою дітей, які малювали, про те, який би вигляд мав світ без війни. Діти показали їй свої зворушливі малюнки.

Перед посадкою на літак перша леді США поділилася емоціями від свого візиту та висловила захват хоробрістю матерів, яких зустріла.

Я думаю, що українці справді знають, що ми разом з ними. Ви бачите, ці діти справді страждали,

– сказала Байден.



Джилл Байден відвідала школу з українськими дітьми в Бухаресті / Фото Getty Images

У твіттері вона повідомила, що відвідала школу Scoala Gimnaziala Uruguay, яка прийняла українських дітей у свої класи. Перша леді США також опублікувала відео з дітьми.

Джилл Байден відвідала українських дітей у Румунії: дивіться відео

Джилл Байден похвалила румунський уряд та його гуманітарні організації за надання допомоги біженцям, які рятуються від російського вторгнення. Перша леді США назвала ці зусилля Румунії "приголомшливими".

Як відомо, далі Байден вирушить до Словаччини.

Зеленська про співпрацю з першими леді

Зеленська розповіла, що з перших днів вторгнення Росії в Україну отримує листи від перших леді світу. Спочатку це були листи підтримки, які вже потім переросли до листів-пропозицій конкретної допомоги.

Однак перша леді США Джилл Байден не була серед її співрозмовників, констатувала Зеленська. Вона також додала, що співпраця з багатьма першими леді була закладена ще у мирний час, задовго до війни.

Зеленська зазначила, що разом зі своїми колегами ініціює та реалізує евакуацію дітей сиріт та відправлення онкохворих дітей на лікування, а також проєкти у напрямі освітніх та культурних ініціатив.

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