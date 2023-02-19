Хоче бути вдома: 98-річний експрезидент США Джиммі Картер відмовився від лікування

Американські ЗМІ повідомили, що 39-й президент США Джиммі Картер потребує лікування, однак він відмовився лягати в лікарню. Ексчиновник хоче отримувати догляд у домашньому хоспісі.

Зауважимо, що Джиммі Картер перебував на посаді президента США до того, як йому виповнилося 56 років (від 1977 до 1981 року). Він є рекордсменом серед усіх американських лідерів у питанні віку, адже після відставки живе уже 42 роки.

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Погіршення стану здоров'я

За останні 10 років Картер почав значно гірше себе почувати. Зокрема, це через те, що у нього виявили меланому, яка мала вплив на печінку та мозок. У 2015-ому році йому навіть видаляли пухлину з печінки, після чого через певний час він констатував, що стан його здоров'я стабільний.

Днями у "Центрі Картера", який заснував сам експрезидент, повідомили, що він має підтримку сім'ї та медичної команди, тому й може лікуватись у домашньому хоспісі.

Сім'я Картерів просить про приватність у цей час і вдячна за турботу, виявлену його численними шанувальниками,

– мовиться у джерелі.

Додамо також, що після президентства Картер багато подорожував та був благодійником. Скажімо, будував будинки для бідних людей з організацією Habitat for Humanity.

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Позиція Картера щодо України

Слід сказати, що після того, як Росія окупувала Крим у 2014 році, з вуст експрезидента Джиммі Картера прозвучало декілька прокремлівських тез. Зокрема, за його словами, анексія півострова Росією була неминучою, тому що цього начебто "хотіли" і жителі півострова, і росіяни.

Окрім того, він негативно ставився до ідеї стосовно передачі нашій державі летальної зброї після 2014 року. Зауважимо, що озвучував він це ще за часів президента Барака Обами – себто до 2016 року.