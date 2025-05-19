Рак стосується кожного з нас, – Байден вперше прокоментував свою хворобу

Колишній президент США Джо Байден вперше звернувся до людей, після того, як лікарі діагностували в нього рак передміхурової залози. Політик прокоментував, що тримається та має сили.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Байдена в Х.

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Що каже Байден про свою хворобу

Напередодні з'явилася новина про виявлений рак простати з метастазами в кістки у 46-го президента США Джо Байдена. Лікарі повідомили, що ця форма онкології важка, але, ймовірно, її можна пригнічити гормональною терапією та жити з хворобою довше. Тому настрій Байдена залишається позитивним.

Експрезидент дякує за підтримку, яку писали люди. Уперше він висловився про свій недуг публічно. У соцмережах під постом про хворобу Байден опублікував фото зі своєю дружиною Джилл.

Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що стаємо сильнішими саме в найважчі моменти життя. Дякую вам за вашу любов та підтримку – вони дають нам сили,

– написав Джо Байден.

Підтримку Байдену висловив і нинішній американський президент Дональд Трамп. Він зазначив, що новина про хворобу колишнього лідера США засмутила його родину. Трамп побажав Байдену швидкого одужання, а його родині передав найщиріші побажання здоров'я.

Нагадаємо, Джо Байден був найстарішою людиною, яка обіймала посаду президента США. Він завершив політичну кар'єру у 81 рік.