Байден обрав дуже вдалий момент для візиту до Києва, а Путін сильно прорахувався, – Яковенко

Історичний візит президента США Джо Байдена до України не входив у плани Росії та диктатора Владіміра Путіна. Російське керівництво не розраховувало на таку сміливість та стійкість позиції американського лідера.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, зустріч очільника США та України відбулася всупереч усім залякуванням Росії

Дивіться також Після Джо Байдена: в Україну може несподівано навідатися ще один світовий лідер

Що передувало візиту Байдена

Ігор Яковенко наголосив, що напередодні візиту Джо Байдена до України росіяни проводили ядерні навчання. Робили вони це спеціально.

Взагалі була спроба не допустити приїзд Байдена в Польщу – заради цього Путін почав трясти своїми ядерними потенціалами,

– пояснив він.

На його думку, президент Росії Владімір Путін хотів за будь-яку ціну не допустити приїзд Джо Байдена як мінімум до Польщі, не говорячи про Україну.

Диктатор розраховував, що очільник США злякається і вирішить все-таки не ризикувати.

Ігор Яковенко розказав, чому Росія прорахувалася: дивіться відео

Стійка позиція президента США

Втім, сталося все навпаки.

"Насправді Байден продемонстрував зовсім інший рівень політичної волі", – розказав Яковенко.

Він переконаний, що американський лідер дійсно обирав, коли саме буде доречніше приїхати до Києва.

"Треба сказати, що момент обрав дуже вдалий: річниця війни, День пам’яті Героїв Небесної Сотні", – пояснив опозиціонер.

На його думку, російські агресори дуже сильно прорахувалися.

Взагалі Путін, його команда і оточення постійно прораховуються,

– зазначив він.

Яковенко додав, що Росія недооцінила так само й Україну, силу української армії, українського президента і НАТО, зокрема, Байдена.

"Тобто сприймали його як слабкого старця, який злякається і не наважиться на якісь серйозні дії", – пояснив Яковенко.

За словами опозиціонера, навіть червоні лінії Путіну не допомогли. Народ на Заході звик і "абсолютно спокійно гуляє по цих червоних лініях як у себе вдома".

Джо Байден приїхав до Києва: головне