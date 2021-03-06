Байден продовжив санкції проти Ірану, які ввели ще в 1995 році

Президент США Джозеф Байден на рік продовжив санкції проти Ірану. Їх ще в 1995 році ввів тогочасний американський лідер Білл Клінтон.
Джерело:Білий дім
Таким чином Джозеф Байден встав вже п'ятим президентом, який продовжив дію обмежень – після Білла Клінтона, Джорджа Буша молодшого, Барака Обами й Дональда Трампа.
Цікаво Вперше за наказом Байдена: США завдали удару по проіранських бойовиках
Серед причин продовження санкцій визначено одразу декілька пунктів:
- розробка й розповсюдження ракет та іншого озброєння,
- підтримка терористичних угруповань,
- регіональна агресія,
- зловмисні дії Корпусу вартових ісламської революції.
Усі ці фактори й надалі продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці й економіці США,
– мовиться в президентському указі.
Санкції США проти Ірану 1995 року:
- Запроваджені Біллом Клінтоном обмеження стали вже четвертим пакетом американських санкцій проти Ірану. Тоді США навіть домовилися з Росією про торгове ембарго на постачання військового озброєння в Іран.
- До слова, Клінтон тоді ж дозволив продавати Ірану через треті країни американські товари невійськового озброєння. Та вже через рік були накладені санкції на всіх великих інвесторів в іранську нафтову енергетику.