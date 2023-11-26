Ми – єдині, – Байден і Трюдо зворушливо вшанували пам'ять жертв Голодомору

У День пам'яті жертв Голодомору Джо Байден зворушливо вшанував загиблих. Він наголосив, що роковини Голодомору Україна зустрілах в умовах боротьби за свою незалежність та суверенітет.

Байден наголосив, що аби придушити національну ідентичність України, Сталін та його режим систематично конфісковували зерно і селянські господарства України. Продукти з української землі перенаправляли в інші країни на території СРСР.

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Дев'яносто років тому нелюдська політика Йосипа Сталіна та радянського режиму призвела до "смерті від голоду. Сьогодні сільськогосподарська інфраструктура України знову стає об'єктом цілеспрямованих дій Володимира Путіна в рамках його прагнення до завоювання і влади,

– наголосив Байден.

Він додав, що це відбувається цинічна атака на продовольчу безпеку в усьому світі. Президент США наголосив, що ми згадуємо загиблих та продовжуємо боротися з тиранією.

"Ми єдині з Україною", – підсумував Байден.

Трюдо закликав канадців дізнатися більше

25 листопада прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зробив звернення, присвячене Дню вшанування пам'яті жертв Голодомору. Він закликав громадян країни дізнатися більше про Голодомор 1932 – 1933 років.

У 1932 − 1933 роках радянський режим Йосипа Сталіна спричинив навмисний голод по всій Україні. Голодомор – "смерть від голоду" – був геноцидом, який призвів до голодної смерті мільйонів невинних українців, включаючи дітей. Радянський режим також заарештовував, депортував і страчував українців. Сталін вчинив Голодомор, намагаючись придушити волю українського народу, стерти його ідентичність та знищити його прагнення до вільної та незалежної України,

– наголосив Трюдо.

Він зазначив, що "попри жорстоке, системне гноблення" народ України залишився стійким і врешті решт здобув свою незалежність. І нагадав, що Канада – перша країна Заходу, яка визнала незалежність України.

"Радянський режим намагався приховати докази Голодомору, а Росія досі заперечує, що це був геноцид. Сьогодні, коли Україна продовжує захищатися від жорстокої агресивної війни Росії, українці знову демонструють свій незламний, непохитний дух. Україна залишиться вільною; Україна залишиться незалежною; і Канада продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – запевнив лідер Канади.

Наостанок прем'єр звернувся до канадців і закликав їх "дізнатися більше про цю темну сторінку історії та вшанувати мільйони втрачених невинних життів".

Що сказав Зеленський

Український лідер закликав українців запалити свічку пам'яті.

"Хай наша єдність сьогодні й завжди береже правду про все те, через що довелося пройти Україні, і завжди захищає наших людей і нашу державу від російського зла", – наголосив президент.

У багатьох містах України пройшли молебні та акції вшанування пам'яті жертв Голодомору.